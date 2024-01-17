Как объяснили в мэрии, на чердаке школы сорвало кран отопления. Горячая вода затопила два этажа. Инцидент произошел вчера вечером, 16 декабря. Больше всего из-за протечки пострадал подвесной

Как объяснили в мэрии, на чердаке школы сорвало кран отопления. Горячая вода затопила два этажа. Инцидент произошел вчера вечером, 16 декабря. Больше всего из-за протечки пострадал подвесной потолок в правом крыле школы. На кадрах видно, что некоторые панели вовсе отвалились. При этом, как утверждают в администрации города, учебные кабинеты не пострадали. По словам чиновников, авария