Что с юридической точки зрения представляют собой брак и развод? Зачем нужен брачный договор? Как восстановить права супругов? Разбираемся с юристом Никитой Бельновым в программе “Вы

Что с юридической точки зрения представляют собой брак и развод? Зачем нужен брачный договор? Как восстановить права супругов? Разбираемся с юристом Никитой Бельновым в программе “Вы правы”. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама. Юрист Никита Бельнов.Erid: 2Vtzqwrw45C