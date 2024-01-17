Ядовитой незамерзайкой из Владимирской области торговали в Москве. Управление Роспотребнадзора...

Ядовитой "незамерзайкой" из Владимирской области торговали в Москве.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что коллегами из других субъектов РФ в ноябре-декабре 2023 года в торговой сети была обнаружена стеклоомывающая жидкость низкозамерзающая «Polar Forest» и «Зимний омыватель «Polar Stream tuulilasin pesuneste»,-25°С».При этом содержание в ней метанола (метилового спирта) в количестве более 0,5% при нормативе – не более 0,05%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области .Согласно этикетке, производитель - является Общество с ограниченной ответственностью «Точные инженерные решения и сервис», юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д.39, корпус 2, офис 313. Аналогичная продукция в 2023 году еще трижды выявлялась в торговых точках г. Москвы.В ходе проведенных мероприятий установлено, что производственная и любая иная деятельность ООО «Точные инженерные решения и сервис» по указанному адресу в настоящее время не осуществляется. Кроме этого, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 13.12.2022 предприятие ликвидировано.Информация направлена в правоохранительные органы Владимирской области.Фото: https://www.freepik.com