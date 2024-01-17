В 2023 году сотрудники УМВД России по городу Владимиру зафиксировали 280 нарушений правил перевозки детей.

В 2023 году сотрудники УМВД России по городу Владимиру зафиксировали 280 нарушений правил перевозки детей. Об этом рассказала регионального ведомства.Отмечается, что правоохранители регулярно проводят рейды по контролю за соблюдением автовладельцами правил транспортировки несовершеннолетних. Одно из таких мероприятий состоялось 15 января на улице Василисина, где расположены несколько образовательных учреждений.Полицейские осмотрели свыше 50 машин и выявили троих нарушителей. В отношении водителей были составлены административные протоколы.Следующий рейд намечен на 22 января.