За катастрофу на железной дороге под Камешково электромеханики должны заплатить 210 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск РЖД к своим бывшим сотрудникам. Два электромеханика, которые уже

За катастрофу на железной дороге под Камешково электромеханики должны заплатить 210 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск РЖД к своим бывшим сотрудникам. Два электромеханика, которые уже отбывают срок, должны еще и возместить ущерб за ликвидацию последствий ЧП на железной дороге в районе станции «Новки 1». Напомним, в ноябре 2020 года грузовой поезд сошел с рельсов. 35