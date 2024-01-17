За пьянство ранее судимая женщина во Владимирской области вновь попала под уголовное дело. В...

За пьянство ранее судимая женщина во Владимирской области вновь попала под уголовное дело.В результате проведения в начале января профилактических мероприятий полицейские ППС Отдела МВД России по Юрьев-Польскому району задержали на 33-летнюю местную жительницу, находившуюся в позднее вечернее время в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.Накануне за женщиной, освободившейся из мест лишения свободы, был установлен административный надзор, а также ряд ограничений. Несмотря на это она умышленно игнорировала установленные судом ограничения и обязанности. В том числе, появившись нетрезвой в общественном месте, тем самым нарушая общественный порядок.Допущенные ранее судимой местной жительницей нарушения послужили поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает https://33.мвд.рф/.В отношении нее гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений".Фото: Andrey Metelev on Unsplash