Во Владимире и Владимирской области в 2023 году отловили 1995 безнадзорных животных. Чаще всего на улице оказываются собаки, поскольку из всех отловленных зверей было всего 78 кошек. Ловля

Во Владимире и Владимирской области в 2023 году отловили 1995 безнадзорных животных. Чаще всего на улице оказываются собаки, поскольку из всех отловленных зверей было всего 78 кошек. Ловля проходит по системе «Отлов, Стерилизация, Вакцинация, Выпуск», сообщили в пресс-службе инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии. После отлова животные направляются в соцприемники, где им