В январе 2024 года в отношении двух жителей Юрьев-Польского возбуждены уголовные дела.

В январе 2024 года в отношении двух жителей Юрьев-Польского возбуждены уголовные дела. Граждан обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Одной из подозреваемых оказалась 44-летняя горожанка. Правоохранители выяснили, что она предоставила недостоверные сведения в райотдел соцзащиты населения и за полгода нелегально получила свыше 14 тыс. рублей на оплату ЖКХ.Точно такую же схему провернул 48-летний мужчина и незаконно получил 18 тыс. рублей.