Банк России опубликовал официальную информацию о долгах жителей области. За первые три квартала прошедшего года было оформлено в ломбардах 46 тысяч займов на 698 миллионов рублей. На начало

Банк России опубликовал официальную информацию о долгах жителей области. За первые три квартала прошедшего года было оформлено в ломбардах 46 тысяч займов на 698 миллионов рублей. На начало октября прошлого года долг составил 252 миллиона. Банк России предупреждает, что комиссионные магазины часто маскируются под ломбарды. Комиссии за пользование деньгами, которые выдают незаконно работающие организации, как