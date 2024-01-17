Правоохранители задержали 27-летнего жителя Гусь-Хрустального.

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Гусь-Хрустального. Мужчину подозревают в поджоге автомобиля ВАЗ. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в декабре прошлого года. Огонь целиком уничтожил отечественную машину. Нанесённый автовладельцу ущерб оценен в 70 тыс. рублей.На допросе подозреваемый признался в содеянном. Молодой человек пояснил, что хотел отомстить своему знакомому, который был должен ему деньги. Возле гаража должника мужчина увидел ВАЗ и поджёг автомобиль. Однако машина принадлежала совсем другому человеку.В настоящий момент в отношении жителя Гусь-Хрустального возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.