По обвинению в вандализме перед судом предстанет житель Владимира.

По обвинению в вандализме перед судом предстанет житель Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл осенью прошлого года в областном центре. Правоохранители выяснили, что мужчина поссорился с женой, был расстроен и запустил пустой бутылкой в остановку общественного транспорта «Площадь Фрунзе». В результате стеклянный павильон оказался разбит.Отмечается, что владимирец признал свою вину и оплатил нанесённый ущерб. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.