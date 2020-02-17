Заявительница сообщила, что у нее из квартиры были похищены денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ховрино г. Москвы задержали44-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже из квартиры.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 50-летней жительницы столицы. Она сообщила, что из ее квартиры были похищены денежные средства.Установлено, что женщина вызвала мастера для проведения ремонтных работ в квартире, созвонившись по номеру телефона, указанному в объявлении. Вскоре пришли двое молодых людей для проведения работ, а после их ухода женщина обнаружила, что из квартиры пропали денежные средства в размере 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Калужском шоссе. Часть похищенных денег изъята, остальную сумму злоумышленник успел потратить по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО8 (495) 601-03-29