Во владимирском парке «Дружба» прошли массовые соревнования «Лыжня России-2020»

Во владимирском парке «Дружба» прошли массовые соревнования «Лыжня России-2020».В парке «Дружба» во Владимире прошли 38-е по счёту массовые соревнования «Лыжня России-2020». Традиционный праздник спорта привлёк 11300 любителей и профессионалов лыжного спорта, а также активных болельщиков.Всей семьёйМногие из жителей города и даже области пришли на соревнования целыми семьями - на лыжи встали все: от дедушек и бабушек до малышей. Любители лыжного спорта преодолевали дистанции от 1 до 10 км.Пока спортсмены выходили на старт, на главной сцене праздника выступали творческие коллективы городских учреждений культуры, а в стартовом городке организовали полевую кухню, где всех угощали горячим чаем и гречневой кашей.Самые - самыеБыстрее всех дистанцию в 10 км среди женщин пробежала Валерия Аксёнова. На втором месте - Елена Чермонова, на третьем - Анастасия Иванова. Первым среди мужчин на такой же дистанции стал Александр Ерёмичев. Вторым и третьим были Владимир Кулев и Семён Кузьмин.На дистанции 5 км среди девушек первое место заняла София Портакало. Второе и третье места - у Ульяны Обуховой и Екатерины Шабановой. Среди юношей на дистанции 5 км первенствовали Егор Лазарев, Артём Разговоров и Александр Ляпанов.Среди девочек 2010 года рождения и младше первой к финишу пришла Елизавета Царькова. Второй стала Валерия Титова, а третьей - Надежда Веселова. Среди мальчиков первым пришёл на финиш Максим Федотов. Вторым стал Тимофей Скрипка. Третьим - Денис Левковский.Особенно горячо на церемонии награждения приветствовали участников забега «безграничных возможностей» из ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет». Здесь первыми финишировали Екатерина Кацай и Александр Кузьминов.Самыми юными участниками владимирской «Лыжни России-2020» стали Есения Красильникова и Всеволод Новосадов. Самыми опытными участниками назвали 81-летних Антонину Сорокину и Виктора Бубнова. Оргкомитет также отметил специальными призами спортивную семью Новосадовых.Все победители и призёры «Лыжни России-2020» получили дипломы, медали, кубки и призы.Начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Карпилович:- Умеренный морозец, прекрасный солнечный день и отличная трасса привлекли на массовый праздник много участников, зрителей, болельщиков. Из года в год число участников «Лыжни России» во Владимире растёт. Это говорит о том, что во Владимире любят спорт, а число жителей, ведущих активный образ жизни, прибавляется. С каждым годом на соревнования выходит все больше детей и подростков, которые получают заряд здоровья, хорошего самочувствия, продолжают славные традиции владимирской школы лыжных гонок.