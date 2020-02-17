Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке Ски Тур, которая проходит в Эстерсунде. На дистанции 15 километров классическим стилем он уступил всего 0,3 секунды победителю соревнований.

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде. На дистанции 15 километров классическим стилем он уступил всего 0,3 секунды победителю соревнований.Им оказался представитель Норвегии Пол Голберг, который показал лучшее время дня – 34 минуты 50,8 секунды. Третьим стал его соотечественник Мартин Левстрем Ньенгет (+2,1 секунды).Напомним, что накануне Большунов занял пятое место в первой гонке "Ски Тур".