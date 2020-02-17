Мюнхенская Бавария на поле стадиона Райн-Энерги в Кельне разгромила местную одноименную команду в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Мюнхенская "Бавария" на поле стадиона "Райн-Энерги" в Кельне разгромила местную одноименную команду в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.У победителей дубль оформил Серж Гнабри (12-я, 66-я минуты) и по разу отличились Роберт Левандовски (3) и Кингсли Коман (5), а у хозяев поля единственный мяч на 70-й минуте забил Марк Ут."Бавария" одержала четвертую победу в последних пяти играх и с 46 очками лидирует в турнирной таблице, а "Кельн" расположился на 14-й строчке, имея в активе 23 очка. В следующем матче бундеслиги мюнхенцы примут "Падерборн", а подопечные Маркуса Гисдоля на выезде сыграют с "Гертой".