В областном центре по подозрению в получении взятки в особо крупном размере арестовали главного врача больницы скорой медицинской помощи «Красный крест» Евгения Яскина

В областном центре по подозрению в получении взятки в особо крупном размере арестовали главного врача больницы скорой медицинской помощи «Красный крест» Евгения Яскина.Это - уже 4-е уголовное дело, связанное с закупками медоборудования в регионе за 3 месяца.Обещал «закрыть глаза»?- Не могу поверить, что главврача Красного креста арестовали! За что? Такой доктор хороший, и в больнице порядок наводил. Неужели на руку нечистый? - удивился наш читатель Николай Востриков из Владимира, позвонивший в редакцию.Правоохранители сообщают, что 61-летнего руководителя одной из крупнейших больниц области подозревают в личном получении взятки - 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, за это солидное вознаграждение, которое главврач «Красного креста» получил от представителя коммерческой организации, он обещал содействовать, покровительствовать и даже закрывать глаза на некоторые действия, выгодные для компании при проведении электронных аукционов и заключении контрактов на поставку медицинского оборудования по искусственно завышенной цене.Помочь с госконтрактомНеделей раньше региональный Следком предъявил обвинение за получение взятки заместителю арестованного Яскина, Александру Певунову. Ему предъявили обвинение в получении 1,1 миллиона рублей. По материалам следствия, в июле прошлого года замглавврача БСП в корыстных целях и по личной заинтересованности получил от некого Т. крупную сумму денег, за что обещал помочь с заключением 2-х государственных контрактов на поставку рентгеновского оборудования.Первая «ласточка»Ещё 2 уголовных дела, которые, можно сказать, стали отправной точкой для расследований в сфере здравоохранения, связанных с поставками медицинского оборудования, возбудили в конце 2019 года в отношении главврача Областной клинической больницы Любови Быковой. В первом случае уголовное дело открыли по факту растраты 20 миллионов рублей при приобретении томографа.Его в больницу, по официальным бумагам, купили за 70 миллионов рублей на бюджетные деньги по национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а рыночная стоимость диагностического прибора, по данным Следкома, не превышает 50 миллионов.Позже Любови Быковой предъявили обвинение по второму уголовному делу - её обвинили в получении взятки в 1,5 миллиона рублей от коммерческих структур, которые участвовали в конкурсах на поставку товаров и услуг для нужд Областной клинической больницы. И тут речь, как и в случаях с Яскиным и Певуновым, шла о содействии при заключении госконтракта на поставку медицинского оборудования.Начальник пресс-службы УФСБ России по Владимирской области Алексей Колосов:- 7 февраля на основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Владимирской области в отношении Яскина Евгения Григорьевича возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК России. Управление ФСБ по Владимирской области во взаимодействии со Следственным комитетом региона выявили и задокументировали противоправную деятельность главного врача «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира». Фигурант дал признательные показания, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.