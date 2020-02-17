Об испорченной репутации Запада сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, находящийся в Мюнхене. Там закончилась 56-я конференция по безопасности.

Об испорченной репутации Запада сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, находящийся в Мюнхене. Там закончилась 56-я конференция по безопасности.По словам дипломата, значение Запада в глобальном масштабе уменьшается, потому что он зациклен только на себе. Более того, началось разрушение собственных же основ – демократии, прав человека. Заметной стала исламофобия. В результате доверие к политике Запада начало падать, объяснил ЧавушоглуА вот Азии удалось сосредоточить в своих руках более 50% экономики, и рост продолжается.Турецкий министр порекомендовал Западу пересмотреть свою политику двойных стандартов, если есть желание сохранить прежние позиции, передает РИА Новости.