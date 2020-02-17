Певица Юлия Чичерина прокомментировала письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне. Человечество должно помнить о тех, кто освобождал узников концентрационных лагерей и брал Берлин, подчеркнула она в беседе с RT.

Певица Юлия Чичерина прокомментировала письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне. Человечество должно помнить о тех, кто освобождал узников концентрационных лагерей и брал Берлин, подчеркнула она в беседе с RT."Уважаемый Вольф фон Фихтенберг, конечно же, мы радыпротянуть вам руку дружбы в ответ", – Чичерина.Певица призвала никогда не забывать о том, кто победилфашизм, освободил узников концлагерей и взял Берлин. В противном случае самаястрашная трагедия в истории человечества может повториться, предупредила она."75 лет для истории – это мгновение", – добавилаЧичерина.Ранее в редакцию RT пришло письмо от немецкого писателяВольфа фон Фихтенберга. Телеканал в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает оветеранах, помогает передать им пожелания и письма.В письме фон Фихтенберг поблагодарил СССР за освобождениеЕвропы от нацизма. На Западе уделяют слишком много внимания роли США ипринижают вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией и еесоюзниками, подчеркнул он.письмо Вольфа фон Фихтенберга и российскийписатель Захар Прилепин. Он поблагодарил немца за смелость. В наше время безэтого качества никуда, если хочешь сказать об определяющей роли русских впобеде в той страшной войне, с сожалением отметил Прилепин."Надо, как говорится, поднять забрало и сказать:"Русские – они молодцы!" Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявлялилюди, утверждавшие, что владеть рабами – это плохо, что земля не стоит накитах, что земля все-таки вертится", – подчеркнул писатель в своей статьедля RT.