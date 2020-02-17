Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Поднебесной выросло до 70 548 человек. Жертвами нового вида пневмонии стали 1 770 пациентов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомитет здравоохранения ..

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Поднебесной выросло до 70 548 человек. Жертвами нового вида пневмонии стали 1 770 пациентов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.В китайских больницах находятся почти 58 тысяч человек, причем состояние 10 тысяч из них оценивается как тяжелое. В то же время около 11 тысяч пациентов полностью излечились и были выписаны, передает .