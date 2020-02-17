Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин работает в Ливии, где продолжается кровопролитное противостояние в условиях двоевластия. Армия генерала Хафтара обложила столицу Триполи, а все договоренности о перемирии не работают.

Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин работает в Ливии, где продолжается кровопролитное противостояние в условиях двоевластия. Армия генерала Хафтара обложила столицу Триполи, а все договоренности о перемирии не работают. Стреляют с обеих сторон. Его репортаж — из зоны, где журналистам очень опасно, а потому их там и нет.Если лететь от побережья в глубь страны, то можно увидеть, как меняются краски на карте Ливии. Сначала идет зеленый цвет оливковых и апельсиновых рощ. Потом под крылом появляются бежевые горы с террасами возделанных полей. И, наконец, пространство до самого горизонта заполняют желтые барханы бескрайней пустыни Сахара.Неожиданно среди песков появляются стоящие в ряд реактивные истребители в окружении полуразрушенных бетонных ангаров. Под нами — крупнейшая авиабаза Каддафи в Джофре, которую в 2011 году разбомбила натовская авиация. Сгорели казармы и несколько ангаров. Практически все МиГ-25 и бомбардировщики Ту-22 благополучно перенесли авианалет, но не смогли пережить революцию и последовавшую за ней разруху. Проектировали и строили Джофру советские инженеры, и потому даже среди песков ливийской пустыни есть надписи на русском языке.Посмотрите, какой толщины были ворота на этих ангарах. Больше метра прочнейшего железобетона. Правда, это ни Каддафи, ни его армию не спасло. А это хвосты от сгоревших в прошлом году транспортных Ил-76, которые принадлежали украинской компании. Именно украинские экипажи перевозят основные грузы в охваченной войной стране. Летают и на той стороне, и на этой. Жалуются только, что зарплату задерживают.Два сгоревших Ил трудились на армию Хафтара. Их уничтожил в Джофре беспилотник. Еще один украинский Ил-76-й летал за правительство Триполи — сразу после рейса из Турции его сожгли в аэропорту Мисураты с помощью дрона Ливийской национальной армии (ЛНА). Боеприпасы, которые перевозил украинский самолет, взрывались всю ночь.Украинские летчики просят не показывать их лица, так как работают в Африке уже 25 лет, возили в Анголу и Конго настолько разнообразные грузы, что экипажами давно интересуются и Интерпол, и ЦРУ. На стареньком, видавшем виды Ан-26 добродушный украинский экипаж помог нам добраться до столицы воюющей Ливии.Мы находимся в Триполи. Столицу вот уже несколько месяцев осаждает Ливийская национальная армия. Передовые отряды маршала Хафтара захватили южные предместья и на несколько километров углубились в сам город. Сейчас объявлено перемирие, наступательные действия ливийская армия не ведет."Мы соблюдаем перемирие и ничего не нарушаем. А противники нарушают! 24 часа в сутки они бомбят артиллерией", — сказал Моатасим аль-Агури, командир подразделения ЛНА.По всему фронту, который проходит по жилой застройке, то и дело вспыхивают перестрелки и открывают огонь из всех калибров. Противник, который сам и запросил о перемирии, за два месяца окреп, набрался сил и теперь то тут, то там пытается выбить бойцов Ливийской национальной армии с захваченных позиций.Ополченцы говорят, что в домах напротив засели наемники. Валид аль-Флеги — полевой командир Ливийской национальной армии. Он носит дреды и очень популярную с недавних пор на Ближнем Востоке российскую форму "Горка", один вид которой заставляет исламских террористов из Сирии распространять панические слухи о приехавших в Триполи русских. Валид искренне удивляется, почему все разгромленные на Ближнем Востоке игиловцы теперь вошли в армию так называемого правительства национального согласия."Ислам — это мирная религия, честная, но они ее исковеркали. Люди, у которых плохие мысли, мысли о терроризме, далеки от религии. Это не религия", — уверен Валид.На этой войне применяется вооружение со всего мира: от старых — еще советских — танков до современных беспилотников из разных стран. Как раз вот эту итальянскую самоходку крупного калибра уничтожили точным ракетным ударом с дрона.Командиры ливийской армии говорят, что перемирие помешало окружить Триполи, — до побережья оставалось всего 8 километров."Наши враги много раз нарушили перемирие. Они использовали его для подготовки войск. Плюс добились поддержки от Турции — она привезла им разное оружие", — отметил Мохаммед аль-Мабрук, командующий Западным округом ЛНА.Несмотря на перемирие, противник продолжает вести огонь. И ведет он его по гражданским объектам. Буквально этой ночью был нанесен удар ракетами системы залпового огня по бывшему ливийскому нейрохирургическому центру, в нем сейчас госпиталь. Ракеты, на которых видны надписи на латинице, не долетели до госпиталя всего несколько метров, оставив огромные воронки.Не так давно разрушили местную школу "Гордобия". Чудом никто не погиб. "Нашу школу бомбили ракетами, мы выбежали из нее. Потом ее закрыли на пять дней. Здесь нет военных — только гражданские. Зачем они нас бомбят?" – сказал один из учеников.Раньше здесь девчонки и мальчишки учились в разных корпусах, но после разрушительного обстрела всех перевели в одну общую новую школу. Директор недоволен. "Ученики и ученицы — все вместе. Из-за этого возникают проблемы. Девочки постоянно пропускают уроки, мальчики — тоже. Боятся ракет и мин. Я прошу Аллаха сохранить наших детей и нашу страну Ливию", — сказал один из учителей.