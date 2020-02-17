Британский певец Элтон Джон был вынужден прервать концерт в Новой Зеландии. Исполнитель покинул сцену в слезах.

Британский певец Элтон Джон был вынужден прервать концерт в Новой Зеландии. Исполнитель покинул сцену в слезах.Во время выступления в городе Окленд у артиста внезапно пропал голос. Музыкант остановил концерт и принес извинения поклонникам. Покидая сцену, Элтон Джон еле сдерживал эмоции. Зрители поддержали его аплодисментами.Спустя несколько часов артист опубликовал пост в личном микроблоге. Элтон Джон поблагодарил всех, кто посетил его выступление. "Я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен, я пел и играл, отдавая всего себя", – цитирует композитора телеканал "".Напомним, недавно артист был удостоен премии "Оскар" за песню I'm Gonna Love Me Again. Композиция прозвучала в картине Декстера Флетчера "Рокетмен", посвященной жизни Элтона Джона.