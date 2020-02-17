Российский нападающий Сельты Федор Смолов поделился эмоциями от матча 24-го тура чемпионата Испании против мадридского Реала, который завершился вничью – 2:2.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов поделился эмоциями от матча 24-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала", который завершился вничью – 2:2."Доволен своим первым голом за "Сельту" и результатом матча с "Реалом", – написал Смолов в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 16 Фев 2020 в 2:09 PSTФедор открыл счет в игре на седьмой минуте, забив с передачи испанца Яго Аспаса. Для 30-летнего россиянина этот гол стал первым в Ла Лиге. Смолов перешел в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды.Напомним, "Реал" с 53 очками лидируют в турнирной таблице, а "Сельта" (21 очко) покинула зону вылета, поднявшись на 17-ю строчку. В следующем матче чемпионата Испании мадридцы в субботу, 22 февраля, на выезде сыграют с "Леванте", а "кельты" в тот же день примут "Леганес".