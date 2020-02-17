В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на поле домашнего стадиона Сантьяго Бернабеу сыграл вничью с Сельтой – 2:2. Подопечные Зинедина Зидана продлили беспроигрышную серию в Примере до 15 матчей – 10 побед, 5 ничьих.

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Сельтой" – 2:2. Подопечные Зинедина Зидана продлили беспроигрышную серию в Примере до 15 матчей – 10 побед, 5 ничьих.У хозяев поля голами отметились Тони Кроос (52-я минута) и Серхио Рамос (65, пенальти), а у гостей отличились Федор Смолов (7) и Сантьяго Лоренсо (85).Смолов, перешедший в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды, забил с передачи испанца Яго Аспаса. Для Федора этот гол стал первым за испанскую команду.Таким образом, 30-летний уроженец Саратова стал 22-м российским футболистом, забившим в Ла Лиге, а также стал первым с мая 2003 года россиянином, который забил в ворота мадридцев на "Сантьягу Бернабеу" в Примере. Ранее это делал Александр Мостовой."Реал" с 53 очками лидируют в турнирной таблице, а "Сельта" (21 очко) покинула зону вылета, поднявшись на 17-ю строчку. В следующем матче чемпионата Испании мадридцы в субботу, 22 февраля, на выезде сыграют с "Леванте", а "кельты" в тот же день примут "Леганес".