Резкое обострение в сирийской провинции Идлиб. Там две армии - сирийская и турецкая - бьют друг по другу прямой наводкой. При этом террористы получают новое оружие, а мирный процесс в зоне деэскалации затормозился.

Автор: Дмитрий КиселёвРезкое обострение в сирийской провинции Идлиб. Там две армии — сирийская и турецкая — бьют друг по другу прямой наводкой. При этом террористы получают новое оружие, а мирный процесс в зоне деэскалации затормозился.Россия активно действует как по дипломатической, так и военной линиям, чтобы убрать недопонимание между Сирией и Турцией. Эрдоган позвонил Путину. Сообщении пресс-службы Кремля после разговора было сухим: "Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. В этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств".Из этого ясно, что турки должны выполнить взятые на себя обязательства. Ситуацию по телефону обсудили начальники Генштабов России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер. "Напряженное положение вокруг сирийской провинции Идлиб" Путин обсудил с членами Совбеза России. 17 февраля в Москву прилетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Если говорить о перспективе, то ясно, что территорию суверенной Сирии покинут все иностранные войска, в том числе и турецкие. Что происходит в Идлибе сейчас?Автор: Евгений ПоддубныйТурецкая артиллерия на сирийской территории действует в интересах боевиков, которые находятся не далеко от Идлиба. Турецкая армия поддерживает свои прокси-отряды, но кто эти прокси? В зоне деэскалации Идлиб действуют боевики так называемой умеренной оппозиции. Численность — несколько тысяч. Действуют и террористы бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Численность — несколько десятков тысяч. Турецкие спецслужбы так и не смогли переформатировать радикалов на севере Арабской Республики, и теперь все попытки Анкары представить турецкое присутствие в Идлибе как стабилизирующий фактор выглядят неубедительно.За последние несколько дней радикалы сбили два сирийских вертолета. Использовали боевики для этого переносные зенитно-ракетные комплексы, которые были доставлены в Идлиб турецкими военными. Этот шаг выглядит, мягко говоря, безответственно, пока боевики бьют по армейской авиации правительственных сил, но где гарантия, что не ударят по гражданскому лайнеру?Боевики бьют по правительственным силам на земле. Потеря стратегической трассы Алеппо — Хама их значительно ослабила, и теперь они огрызаются и пытаются вернуть утраченные позиции.Дорожный знак "Добро пожаловать". Более пяти лет бойцы правительственных сил не пересекали границу двух провинций — Идлиб и Алеппо. Сейчас боевики радикальных группировок отброшены западнее дороги. Но сирийская армия по-прежнему на трассу гражданских не пускает, некоторые участки находятся под огнем артиллерии террористов.Радикалы спровоцировали Дамаск на быструю контртеррористическую операцию, результат — расширение зоны безопасности. Трасса, которая соединяет северную столицу страны Алеппо и Дамаск, впервые за время войны полностью контролируется сирийской армией. Правда пока на дороге несколько объездных маршрутов, турецкие военные отказываются уходить.Наблюдательный пост турецких военных у Серакиба — самый северный и самый дальний. Вокруг — позиции бойцов сирийской армии. Численность турецких военнослужащих, которые находятся здесь, неизвестна. Но понятно, что они нервничают. Артиллерия Вооруженных сил Турции периодически наносит удары по правительственным силам.Контингент наблюдательных постов должен был обеспечивать режим прекращения огня в зоне деэскалации, то есть следить, чтобы боевики не занимались военной самодеятельностью. Получалось плохо, радикалы использовали турецкое присутствие, чтобы атаковать сирийские подразделения на линии соприкосновения.Между Хан-Шейхуном и Мааррет-эн-Нууманом трассу блокирует турецкий наблюдательный пост. Сирийские военные даже организовали объезд по проселочной, через передовые позиции. Отсюда до опорного пункта турецких Вооруженных сил не более двух километров. Мы используем беспилотник для того, чтобы показать позиции Вооруженных сил Турции.Теперь эти наблюдательные посты ведут наблюдение за сирийской армией. Турецкие военные фиксируют переброску сил и средств, ведут радиоэлектронную разведку. Посты выглядят как полноценные ротные опорные пункты. Фортификационные сооружения, в капонирах – техника: танки и бронемашины. Турецкий флаг здесь, конечно, как вызов Дамаску. Особенно в свете постоянных атакующих действий боевиков.На передовые позиции бойцов сирийской армии в районе населенного пункта Хиш днем попасть невозможно. Двигаемся ночью, без фар, поэтому используем прибор ночного видения. Здесь становится понятно, как действуют радикалы. В темное время суток боевики начинают бить по бойцам сирийской армии. Ведут огонь из стрелкового оружия, наносят удары реактивной артиллерией. Сирийские подразделения вынуждены подавлять огневые точки противника.Как только правительственные силы открывают ответный огонь, боевики перемещаются ближе к турецким силам, буквально прикрываются военными Турции. Сейчас у Идлиба несколько турецких батальонно-тактических групп, 70 танков, 200 единиц легкой бронетехники, 80 артиллерийских орудий. Силы сосредоточены у Идлиба, то есть прикрывают город.И тут так некстати для Анкары с заявлением выступил главарь бывшего филиала "Аль-Каиды" Абу Мухаммад аль-Джулани. Террорист сообщил, что боевики в Идлибе обладают силами и ресурсами, которые позволяют отразить наступление сирийской армии. То есть за спиной у турецких военных стоят радикалы "Ан-Нусры" (запрещена в РФ), и они этого даже не скрывают.