Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда. Кому адресовано письмо и когда оно было написано – неизвестно.

Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда. Кому адресовано письмо и когда оно было написано – неизвестно.Предположительно 63-летний Бахрамов Фазиль Камиль Оглы взял охотничий карабин из дома. Он добрался до улицы Профессора Баранова в центре Калининграда и открыл стрельбу по Дарье Ефимовой, Вадиму Янголенко и их 13-летнему сыну. По версии следствие, расстрелу предшествовали напряженные отношения. Супруги были убиты на месте. Подросток не пострадал, его передали приехавшей бабушке.Бахрамов попытался убить себя, но его успели довезти до больницы. В реанимации он умер, передает ТАСС.Трое погибших торговали на центральном рынке. Янголенко с женой конкурировали с Бахрамовым, в 2015 году Янголенко даже избил Бахрамова, против него возбудили уголовное дело. Но в 2016 году мужчины пришли к примирению.