14 февраля президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в российскую Конституцию. Организация возложена на Центральную избирательную комиссию.

14 февраля президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в российскую Конституцию. Организация возложена на Центральную избирательную комиссию.13-го в Ново-Огарево Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок. Всего за месяц их предложено уже более пятисот. Есть и очень существенные, конституционно утверждающие путинскую линию на сбережение страны и наших культурных устоев.Так, актер Владимир Машков предлагает норму о конституционном запрете на отчуждение российских территорий. Путину идея откровенно понравилась. "В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: "Пока Путин — президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется прекрасная формулировка – "окно возможностей". Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно", — считает Владимир Машков, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.Да, Машков как в воду глядит. Пока Путин, мы спокойны за нашу землю и моря, а если кто другой, то и не понятно, как может сложиться. Так что лучше уж в Конституцию. Так же в Конституцию уже лучше занести и норму о том, что, казалось бы, просто: мать — женщина, а мужчина — отец. А то в мире уже все как-то поползло."Лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам "мама" и "папа" могут прийти какие-то универсальные странные понятия "родитель номер один" и "родитель номер два". Сегодня же это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран. Конечно, не в нашей стране. Этим тоже, наверное, вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, даже в Конституции напрямую прописать, что семья — это союз мужчины и женщины", — отметила Ольга Баталина, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ."Да, надо подумать, и я, в принципе, согласен с этим. Надо только понять, где и в каком виде это сделать. Позволю с вами немножко подискутировать. Семья, вы сказали, — это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Что касается "родителя номер один", "родителя номер два", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет "родителя номер один", будут папа и мама", — заявил Путин.В Англии по этому поводу уже возбудились. Официальный представитель Foreign Office на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать слова Путина заявил в специальном письме что "в Великобритании гордятся тем, что однополые браки там законны и приветствуются, Великобритания продолжит отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру". Ну, они продолжат, а мы как-нибудь так, по старинке, что называется.