Как выглядит рабочая смена врачей в китайском Ухане?

Как выглядит рабочая смена врачей в китайском Ухане?Завтрак, обед и ужин — теперь только так — на стуле перед дверью. Открыть ее теперь можно только, чтобы забрать контейнер. Студентка уханьского Педагогического института Надежда — на жестком карантине. И выходить из комнаты строго запрещено. Сначала коронавирус обнаружили у ее друзей. Теперь и она с температурой.Из хороших новостей — говорит Надежда — одного из заболевших друзей уже выписали, да и у нее самой, скорее всего, простуда, коронавирус не подтвердился. Но ближайшие две недели — полная изоляция в специальном гостиничном блоке университета.Чтобы остановить эпидемию, в Ухане ужесточают карантинные меры. Появляться на улице нельзя никому. Исключение — лишь для медиков и экстренных служб. Продукты, лекарства, предметы первой необходимости обещают развозить по квартирам централизовано. В Пекине, который постепенно приходит в себя после затянувшихся каникул, все проще. Но и здесь — в основном перебежками — максимум до соседнего магазина.В некоторых районах, чтобы попасть в жилой квартал, необходимо пройти через специальный санитарный бокс. Обычный пластиковый тент. Ковер, судя по всему, пропитанный дезинфицирующим средством. Обеззараживатели воздуха. Теперь я полностью дезинфицирован. На этом, впрочем, прогулка заканчивается.С чем связаны такие особые меры предосторожности, становится понятно, когда открываешь карту. Специальное приложение выдает: в соседнем доме жил инфицированный коронавирусом. Сейчас он, понятно, в больнице. Но безопасность — вот что прежде всего.Металлическими заборами огораживают целые микрорайоны, да так, что курьерам приходится изловчиться, чтобы передать заказ. Вот одноэтажные кварталы старого Пекина. Каждый дом обходят работники домовых комитетов.Когда из 22 миллионов жителей китайской столицы треть — мигранты из провинций, главный вопрос ко всем, кто возвращается после каникул, а были ли вы в Ухане и вообще в провинции Хубэй? Для тех, кто скроет факт поездки в эпицентр заражения, тем более болезнь, — уголовная ответственность. Вот уже и в Пекине не то, что в микрорайон, во двор не зайдешь — обязательная регистрация.Их разделяют несколько этажей и страшный диагноз – "коронавирус". Ли Сянь поставили его, когда до родов оставалось всего три недели. И вместо роддома — инфекционное отделение. Какой же была радость, когда малыш родился здоровым.А ведь у многих медсестер их собственные дети немногим старше. А они сутками — с пациентами, в палатах. И это — их осознанный выбор. "Конечно, я тоже очень хочу взять сына на руки, обнять его, чтобы он знал, как я люблю его. Но сейчас я должна защищать Ухань и всю страну", — сказала одна из медсестер.Полугодовалого сына Синь Цюйдань уже неделю видит только на фотографиях. Она — лаборант и проводит экспресс-тесты на коронавирус. В ожидании результатов — тысячи семей."То, что они делают, невозможно описать словами. Они спасают нам жизнь, работая в четыре смены, без выходных. Это трогает до слез", — говорят местные жители.А одной из уханьских больниц сразу две медсестры — в ожидании первенцев. Но риск заразиться не останавливает. "Профессиональная этика не позволяет нам думать о смерти. Только вперед!" – говорят они.Медсестры как могут поднимают дух пациентам, чтобы не чувствовали себя в изоляции. Пример подают сами. Во временных больницах, которые развернули внутри торговых и выставочных центров, в основном находятся пациенты с легкой формой и те, кто на карантине, в ожидании результатов обследования. Понятно, что сидеть взаперти не самое приятное занятие. Выкручиваются как могут: лекции через Интернет и даже спортивные тренировки.В Китае — настоящий онлайн-бум в отсутствии живого общения. Ведь даже здоровых работодатели по возможности просят не приходить в офисы и работать из дома минимум до начала марта. Борьбе с коронавирусом художники уже посвящают картины. В традиционном китайском стиле. Работы одного шанхайского мастера — про то, как соседи делятся друг с другом масками, а медики отправляются в эпицентр заражения, как написано на картине, "на передовую". И это не преувеличение.