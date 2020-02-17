Московских автомобилистов предупредили об опасности, которая может возникнуть на дорогах. В Центре организации дорожного движения отметили, что в столичном регионе 17 февраля ..

Московских автомобилистов предупредили об опасности, которая может возникнуть на дорогах.В Центре организации дорожного движения отметили, что в столичном регионе 17 февраля прогнозируется шквалистый ветер. Предупреждение действует до 18:00, пишет . В связи с этим водителей просят парковаться вдали от рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.