В России обнародован рейтинг регионов по качеству жизни за 2019 год, который проводится в стране в восьмой раз.

Первые строчки в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2019 год занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, а на последних позициях находятся Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Об этом свидетельствуют данные опубликованного рейтинга.Тройка лидеров возглавляет рейтинг уже много лет. По мнению экспертов, в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы одновременно с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяют данным регионам держаться на первых местах.За ними идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.Последние строчки рейтинга занимают Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Курганская область, Забайкальский край, Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Республика Алтай, Еврейская автономная область и Тува.При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, здоровье и уровень образования, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, безопасность проживания и уровень развития малого бизнеса.При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники, передает РИА Новости.