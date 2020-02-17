Злоумышленник вместе с пенсионеркой зашел в подъезд, поднялся на 7 этаж и неожиданно вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства...

«Сотрудники полиции УВД по ВАО задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в совершении грабежей и разбойного нападения», – сообщила вриео начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Преображенское с заявлением обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что, когда она возвращалась из магазина, на лестничной клетке на нее напал неизвестный. Злоумышленник вместе с ней зашел в подъезд, поднялся на 7 этаж и неожиданно вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства в размере 4 тысяч рублей.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими установлена причастность задержанного еще к двум эпизодам противоправной деятельности на территории Восточного округа.Так, с заявлением о краже в ОМВД России по району Метрогородок обратилась 56-летняя приезжая. В подъезде дома злоумышленник выхватил у нее женскую сумку. Материальный ущерб составил 5 тысяч рублей. Также в ОМВД России по району Гольяново с заявлением о нападении обратилась 27-летняя жительница района. По ее словам, неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на отвертку, отобрал у нее ценные вещи и денежные средства, после чего с похищенным скрылся.По данным фактам следствием и дознанием возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 161 УК РФ «Грабеж» и 162 УК РФ «Разбой».В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73