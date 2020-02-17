Букмекерская компания Лига Ставок - это очень активный букмекер, который уже много лет занимается благотворительностью. Регулярно контора подписывает новые соглашения со спортивными организациями.

Регулярно контора подписывает новые соглашения со спортивными организациями. Также, она постоянно поощряет своих новых и активных игроков. Рассмотрим несколько важных новостей от букмекера за 2020 год.

Новая акция “Евро Пинг-Понг” в Лиге Ставок

В первый день нового 2020 года букмекерская контора Лига Ставок решила разыграть среди игроков новый автомобиль в рамках акции “Евро Пинг-Понг”. Старт программы - 1 января 2020 года. Успейте принять участие до конца февраля 2020. Условия несложные и вполне выполнимые:



в акции принимают участие только экспрессы;



минимальное количество событий - 3;



хотя бы одно пари в купоне должно быть поставлено на теннис;



минимальная сумма для ставки - 500 рублей;



нельзя использовать фрибеты для квалифицирующих ставок;



допустимый коэффициент при расчете - от 1,20.



Данное предложение состоит из трех мини-акций. Первым победителем станет тот клиент, чей экспресс был рассчитан с самым большим чистым выигрышем. Он сможет получить главный приз - Mercedes-Benz C-class.

Второй приз получит тот участник, чей экспресс был рассчитан с наибольшим коэффициентом. Что именно подарит компания - пока еще секрет, но призы будут явно ценными и стоящими игры. Третий победитель - это игрок, который играл активно и заключил наибольшее количество экспрессов. Он тоже получит ценный подарок.

Победители будут объявлены третьего марта, следите за новостями на сайте.

Стали известны результаты “Лиги миллионеров” за январь

Первый в 2020 году этап “Лиги миллионеров” наконец-то подошел к концу. Компания наградила своих лучших игроков за январь. В результате 45 клиентов получили денежные призы, а два из них стали миллионерами! Награждение лучших проходило в одном из московских клубов.

Первое место занял игрок Рауф, который набрал 11 300 очков, он получил свой честно заработанный миллион. На втором месте - клиент по имени Дмитрий, ему досталось полмиллиона. Третью позицию занял Армен, который получил 300 000. Другие участники также получили денежное вознаграждение.

Лига Ставок действительно удивляет своим призовым фондом. Представьте, ежемесячно будет разыгрываться 10 миллионов рублей! Успейте принять участие в февральском марафоне.

Напомним, в акции принимают участие только те пари, которые были сделаны в наземных клубах с помощью клубной карты. рекомендуем открыть ее у кассира. Минимальная сумма ставки - 3000 рублей, а коэффициент - от 1,5. Можно выбирать события до начала матча или во время состязания. За каждую ставку вы получаете баллы, собирайте их. Каждый месяц букмекер будет награждать лучших игроков.

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Компания открыла новый клуб в Москве

БК Лига Ставок - это первая легальная контора, которая начала принимать пари в интернете. Сайт был запущен в начале 2016 года. Более того, она не перестала развивать свой наземный бизнес. Мы уже рассказали о главной акции года, которая проводится исключительно в ППС. Не забудьте открыть клубную карту, чтобы регулярно получать дополнительные привилегии.

На данный момент у букмекера множество наземных отделений по всей России, больше всего адресов в Москве. В феврале 2020 года был открыт новый клуб. Адрес - улица Шоссейная 34/36, здание 11. Это комфортабельный спортивный бар с терминалами самообслуживания, вежливыми кассирами и современными плазмами для просмотра трансляций.

БК Лига Ставок - партнер Moscow Open 2020

Данная компания уже много лет активно занимается благотворительностью. Она давно поддерживает российский футбол и сотрудничает с Премьер-Лигой. Большое внимание уделяется хоккею. Например, ежегодно осенью проходит церемония награждения лучших хоккеистов “Герои хоккея”. А еще контора регулярно переводит средства в фонд “Созвездие добра”. И это еще не все достижения. Регулярно БК Лига Ставок ищет новых партнеров.

Недавно в Москве прошел известнейший международный кубок по шахматам Moscow Open 2020. В турнире принимало участие около 3000 спортсменов, которые приехали из 38 стран. Сыграть в шахматы могли не только профессионалы. В рамках турнира было проведено несколько состязаний. Участие принимали даже школьники, студенты, пенсионеры и невидящие люди. Лучшие шахматисты были названы 3 февраля, а призовой фонд составил 4,5 миллиона рублей. Генеральным партнером турнира стала БК Лига Ставок, которая помогла провести данный турнир.

Партнерское соглашение с Федерацией бокса

В последнее время Лига Ставок активно принимает участие в развитии спорта. Речь идет не только о шахматах, футболе и хоккее. В городе Калининград 31 января состоялся Всероссийский боксерский форум. Все участники обсуждали основные направления, которые будут способствовать развитию бокса в России.

Присутствовали более 500 делегатов из разных регионов, а также представители зарубежных делегаций и олимпийские чемпионы. Лига Ставок не могла пропустить такое масштабное событие. Компания решила проспонсировать это направление.

В результате было подписано соглашение с Федерацией бокса в России. Теперь контора станет титульным партнером всех боксерских вечеров. В наземных клубах и на сайте появятся трансляции всех турниров с участием наших спортсменов. Линия тоже будет расширена. Ставить ставки на бокс станет более выгодно.

Лига Ставок и ММА

В последнее время лучшие букмекеры начали расширять свою линию и добавили в нее не только бокс, но и ММА. Это направление пользуется огромным спросом у любителей беттинга. По данным за 2019 год, бои ММА смотрело 20% жителей России, а это немаленький показатель.

В конце 2019 года БК Лига Ставок и Союз ММА объявили о сотрудничестве. Компания получила статус официального партнера, а также право на рекламу своего бренда на всех медийных площадках и мероприятиях, которые проходят под эгидой ММА. Также, теперь компания получает право на трансляции всех боев. Клиенты конторы могут совершенно бесплатно следить за турнирами на сайте букмекера и в наземных клубах.

В свою очередь контора будет спонсировать известные турниры. То есть, такое сотрудничество выгодно для обеих сторон. Вполне возможно, что теперь в линии будут представлены все бои отечественных спортсменов.

Как вы видите, новостей очень много, ведь букмекер не стоит на месте, а активно развивается.