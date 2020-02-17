Александровский полигон ТКО – самый технологичный в России

Одним из первых ощутимых итогов реформы обращения с отходами производства и потребления в России – появление территориальных схем обращения с ТКО.Они помогают оптимизировать перемещение отходов, обеспечивать их обработку и исключить попадание на несанкционированные свалки. Мусор, который невозможно переработать, поступает только на специализированные полигоны, которые входят в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). И к ним предъявляют особые требования по безопасности и экологичности, и каждый из объектов реестра – под постоянным контролем государства, надзорных органов и общественности.Современный полигон от свалки в нашем привычном представлении сильно отличается. Это не просто участок или котлован, куда, как раньше, просто свозят и хранят отходы. Многие вспомнят, как такие свалки часто горели жарким летом, распространяя гарь и скверный запах по округе, и как мусор начинал разлетаться в разные стороны при дуновении даже лёгкого ветерка. Сейчас полигон, на который транспортируют мусор по территориальной схеме - это сложное инженерное сооружение, которое должно обеспечивать изоляцию и безопасное размещение ТКО, гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения и возможность рационального использования участка после закрытия полигона и его рекультивации. Только такие объекты попадают в реестр ГРОРО. В нашем регионе одна из таких площадок - Александровский полигон. И ещё 3 года назад назвать то, что было на месте нынешнего полигона, современной площадкой было крайне трудно.От прошлого к современностиМесто для этого полигона, а на тот момент именно привычной нам свалки, выбрали больше 40 лет назад. До 2017 г. объект не мог войти в реестр ГРОРО из-за множества несоответствий - здесь ни разу не провели оценки воздействия свалки на окружающую среду, не было инженерных систем, которые бы обеспечивали её защиту – мусор просто привозили и складывали.Всё изменилось с началом перехода на новую схему обращения с отходами и сменой собственника.Группа компаний «ЭкоЛайн», которая взяла площадку с тяжёлым наследством, начала не просто с нуля, а с минуса. Чтобы привести объект к нормативному состоянию, специалистам пришлось провести геологическое исследование на всём участке. Подтвердилось, что под полигоном и прилегающей к нему территорией залегает геологический барьер из глины, которая имеет нулевую фильтрацию и служит естественной гидроизоляцией. Сразу же на полигоне начали строить дренажную систему для сбора фильтрата, сделали пруд-регулятор, возвели необходимые инженерные сооружения и проложили коммуникации. Уплотнение и пересыпка стали плановыми и круглогодичными. Итог этой масштабной работы - за последние 2 года здесь не было ни одного возгорания или выброса вредных веществ.С начала 2018 г. по нормативам Роспотребнадзора на полигоне и рядом с ним постоянно проверяют воздух, воду и почву. После реновации фиксируют стабильные показатели, которые не превышают установленных предельно допустимых концентраций.Запаху - нетЧтобы избежать запаха от полигона, в октябре 2018 г. «ЭкоЛайн» установил автоматическую систему «мокрый барьер», которая сама оценивает направление ветра и создаёт завесу из мелкодисперсного тумана. В водный раствор добавляют эфирные масла и растительные органические соединения, которые не просто нейтрализуют запах, а уничтожают его на молекулярном уровне и перекрывают распространение.Параллельно компания первой в стране начала осваивать ещё одну технологию – изоляцию отходов с помощью гидронапыления. С опытом применения такого способа стабилизации и обезвреживания отходов, который разработали в США, специалисты компании познакомились в Латвии. Его широко применяют в Европе.- В России мы пока единственные используем технологию гидронапыления, - сказал заместитель генерального директора ООО «ЭкоЛайн –Владимир» Игорь Крицкий, – Оригинальные реагенты закупаем в США, напрямую у производителя, поэтому затраты на это существенные. Надеемся, скоро появится российский, столь же эффективный, аналог этой разработки.Что важно, состав, которым покрывают отходы, состоит только из натуральных компонентов, которые безвредны для окружающей среды: древесного волокна, мульчи, клея на основе бентонитовых глин, красителя и воды. Распыляемый состав на воздухе превращается в плёнку и защищает окружающую среду от пыли, «лёгкого» мусора, свалочного газа и запаха. Пленка защищает и сам полигон от проникновения осадков и вешних вод, снижая уровень фильтрата. Чтобы проводить гидронапыление в кратчайшие сроки, в декабре 2018 г. на полигон прибыла специальная техника BОWIE. За день установка может обработать около 5 тыс. квадратных метров площади. С прошлого года обработка полигона уникальным для страны составом на Александровском полигоне стала регулярной. Технологию применяют при плюсовых температурах и обычно прекращают зимой при устойчивых морозах. Нынешняя зима стала исключением - тёплая погода позволила вести напыление и в зимние месяцы.Помимо этого, в июне прошлого года фасад полигона укрепили многолетними растениями. Такой простой способ способствует укреплению склонов полигона, блокирует запах, уменьшает воздействие на окружающую среду и добавляет эстетики. Травяную смесь высадили вместе с питательными добавками, биостимулянтами, аквагелем и мульчой, которые ускоряют рост травы и развитие корневой системы.В планах - монтаж локальной очистной системы обратного осмоса, которая будет очищать фильтрат до норматива рыбохозяйственных нужд. Работу специалисты начнут в 1-2 квартале 2020 года.Обновили автопаркЧтобы проводить работы по обеспечению безопасности максимально эффективно, за последние 2 года на Александровском полигоне полностью заменили спецтехнику. Теперь полигон обслуживают современные экскаваторы, бульдозеры, самосвалы на базе КАМАЗ, работает каток-уплотнитель финской марки TANA и американская установка для распыления гидросостава BOWIE.Общая сумма инвестиций компании в реновацию Александровского полигона - больше 380 миллионов рублей.Санитарно-защитная зонаРезультатом и подтверждением эффективности проведённой работы стало то, что площадка одна из первых в стране установила санитарно-защитную зону объекта, соответствующую всем требованиям законодательства. Для этого в июле 2019 г. компания получила экспертное заключение от «Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья», после этого проект санитарно-защитной зоны получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение регионального управления Роспотребнадзора, а затем был окончательно утверждён Федеральной службой Роспотребнадзора. По проекту специалисты провели оценку риска для здоровья населения: вывод экспертов однозначен – полигон не оказывает негативного влияния на здоровье населения.После введения в эксплуатацию новых карт, речь идёт об участке площадью 8 Га, на старом полигоне пройдёт технический этап рекультивации. Он занимает около 3 месяцев. Это значит, что отходы будут пересыпать изолирующими материалами, формировать откосы, проведут исследование состояния свалочного тела и его воздействие на окружающую среду. После этого, при условии, что будет доказана безопасность проведения рекультивации, старый полигон полностью пересыпят грунтом, сверху покроют слоем чернозёма и засеют многолетней травой.