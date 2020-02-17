Александровский полигон ТКО – самый технологичный в России
Одним из первых ощутимых итогов реформы обращения с отходами производства и потребления в России – появление территориальных схем обращения с ТКО.
Они помогают оптимизировать перемещение отходов, обеспечивать их обработку и исключить попадание на несанкционированные свалки. Мусор, который невозможно переработать, поступает только на специализированные полигоны, которые входят в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). И к ним предъявляют особые требования по безопасности и экологичности, и каждый из объектов реестра – под постоянным контролем государства, надзорных органов и общественности.
Современный полигон от свалки в нашем привычном представлении сильно отличается. Это не просто участок или котлован, куда, как раньше, просто свозят и хранят отходы. Многие вспомнят, как такие свалки часто горели жарким летом, распространяя гарь и скверный запах по округе, и как мусор начинал разлетаться в разные стороны при дуновении даже лёгкого ветерка. Сейчас полигон, на который транспортируют мусор по территориальной схеме - это сложное инженерное сооружение, которое должно обеспечивать изоляцию и безопасное размещение ТКО, гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения и возможность рационального использования участка после закрытия полигона и его рекультивации. Только такие объекты попадают в реестр ГРОРО. В нашем регионе одна из таких площадок - Александровский полигон. И ещё 3 года назад назвать то, что было на месте нынешнего полигона, современной площадкой было крайне трудно.
От прошлого к современности
Место для этого полигона, а на тот момент именно привычной нам свалки, выбрали больше 40 лет назад. До 2017 г. объект не мог войти в реестр ГРОРО из-за множества несоответствий - здесь ни разу не провели оценки воздействия свалки на окружающую среду, не было инженерных систем, которые бы обеспечивали её защиту – мусор просто привозили и складывали.
Всё изменилось с началом перехода на новую схему обращения с отходами и сменой собственника.
Группа компаний «ЭкоЛайн», которая взяла площадку с тяжёлым наследством, начала не просто с нуля, а с минуса. Чтобы привести объект к нормативному состоянию, специалистам пришлось провести геологическое исследование на всём участке. Подтвердилось, что под полигоном и прилегающей к нему территорией залегает геологический барьер из глины, которая имеет нулевую фильтрацию и служит естественной гидроизоляцией. Сразу же на полигоне начали строить дренажную систему для сбора фильтрата, сделали пруд-регулятор, возвели необходимые инженерные сооружения и проложили коммуникации. Уплотнение и пересыпка стали плановыми и круглогодичными. Итог этой масштабной работы - за последние 2 года здесь не было ни одного возгорания или выброса вредных веществ.
С начала 2018 г. по нормативам Роспотребнадзора на полигоне и рядом с ним постоянно проверяют воздух, воду и почву. После реновации фиксируют стабильные показатели, которые не превышают установленных предельно допустимых концентраций.
Запаху - нет
Чтобы избежать запаха от полигона, в октябре 2018 г. «ЭкоЛайн» установил автоматическую систему «мокрый барьер», которая сама оценивает направление ветра и создаёт завесу из мелкодисперсного тумана. В водный раствор добавляют эфирные масла и растительные органические соединения, которые не просто нейтрализуют запах, а уничтожают его на молекулярном уровне и перекрывают распространение.
Параллельно компания первой в стране начала осваивать ещё одну технологию – изоляцию отходов с помощью гидронапыления. С опытом применения такого способа стабилизации и обезвреживания отходов, который разработали в США, специалисты компании познакомились в Латвии. Его широко применяют в Европе.
- В России мы пока единственные используем технологию гидронапыления, - сказал заместитель генерального директора ООО «ЭкоЛайн –Владимир» Игорь Крицкий, – Оригинальные реагенты закупаем в США, напрямую у производителя, поэтому затраты на это существенные. Надеемся, скоро появится российский, столь же эффективный, аналог этой разработки.
Что важно, состав, которым покрывают отходы, состоит только из натуральных компонентов, которые безвредны для окружающей среды: древесного волокна, мульчи, клея на основе бентонитовых глин, красителя и воды. Распыляемый состав на воздухе превращается в плёнку и защищает окружающую среду от пыли, «лёгкого» мусора, свалочного газа и запаха. Пленка защищает и сам полигон от проникновения осадков и вешних вод, снижая уровень фильтрата. Чтобы проводить гидронапыление в кратчайшие сроки, в декабре 2018 г. на полигон прибыла специальная техника BОWIE. За день установка может обработать около 5 тыс. квадратных метров площади. С прошлого года обработка полигона уникальным для страны составом на Александровском полигоне стала регулярной. Технологию применяют при плюсовых температурах и обычно прекращают зимой при устойчивых морозах. Нынешняя зима стала исключением - тёплая погода позволила вести напыление и в зимние месяцы.
Помимо этого, в июне прошлого года фасад полигона укрепили многолетними растениями. Такой простой способ способствует укреплению склонов полигона, блокирует запах, уменьшает воздействие на окружающую среду и добавляет эстетики. Травяную смесь высадили вместе с питательными добавками, биостимулянтами, аквагелем и мульчой, которые ускоряют рост травы и развитие корневой системы.
В планах - монтаж локальной очистной системы обратного осмоса, которая будет очищать фильтрат до норматива рыбохозяйственных нужд. Работу специалисты начнут в 1-2 квартале 2020 года.
Обновили автопарк
Чтобы проводить работы по обеспечению безопасности максимально эффективно, за последние 2 года на Александровском полигоне полностью заменили спецтехнику. Теперь полигон обслуживают современные экскаваторы, бульдозеры, самосвалы на базе КАМАЗ, работает каток-уплотнитель финской марки TANA и американская установка для распыления гидросостава BOWIE.
Общая сумма инвестиций компании в реновацию Александровского полигона - больше 380 миллионов рублей.
Санитарно-защитная зона
Результатом и подтверждением эффективности проведённой работы стало то, что площадка одна из первых в стране установила санитарно-защитную зону объекта, соответствующую всем требованиям законодательства. Для этого в июле 2019 г. компания получила экспертное заключение от «Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья», после этого проект санитарно-защитной зоны получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение регионального управления Роспотребнадзора, а затем был окончательно утверждён Федеральной службой Роспотребнадзора. По проекту специалисты провели оценку риска для здоровья населения: вывод экспертов однозначен – полигон не оказывает негативного влияния на здоровье населения.
После введения в эксплуатацию новых карт, речь идёт об участке площадью 8 Га, на старом полигоне пройдёт технический этап рекультивации. Он занимает около 3 месяцев. Это значит, что отходы будут пересыпать изолирующими материалами, формировать откосы, проведут исследование состояния свалочного тела и его воздействие на окружающую среду. После этого, при условии, что будет доказана безопасность проведения рекультивации, старый полигон полностью пересыпят грунтом, сверху покроют слоем чернозёма и засеют многолетней травой.