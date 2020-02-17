В преддверии досрочных парламентских выборов в Северной Македонии в воскресенье, 16 февраля, был распущен нынешний депутатский корпус. За это решение проголосовали 108 из 120 членов Собрания (однопалатного парламента) республики.

В преддверии досрочных парламентских выборов в Северной Македонии в воскресенье, 16 февраля, был распущен нынешний депутатский корпус. За это решение проголосовали 108 из 120 членов Собрания (однопалатного парламента) республики.Выборы запланированы на 12 апреля. Сейчас в Северной Македонии работает техническое правительство. По итогам внеочередных парламентских выборов будет сформирован новый кабинет министров.Очередные парламентские выборы в стране должны были состояться в конце нынешнего года, однако премьер-министр Зоран Заев предложил провести досрочные выборы. Такое решение было принято из-за возможного недовольства граждан решением Евросоюза отложить дату начала переговоров с Северной Македонией о ее вступлении в ЕС, пишет ТАСС.