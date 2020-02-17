17.02.2020

2020-02-17 13:40:19

«Передвижники» в Мещере: зачем по следам Красной книги отправились московские художники?

В зале заседаний визит-центра Национального парка «Мещера» появилась необычная картинная галерея. Все полотна здесь — это дары художников, членов некоммерческой организации «Национальная ассоциация деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА» из Москвы. Несколько лет назад живописцы побывали в Мещере на пленэре, влюбились в этот край и не смогли не отблагодарить принимающую сторону. Сотрудничество продолжилось, расширилось и укрепилось. Об этой дружбе сотрудников нацпарка и художников узнала наша коллега Ольга Романова. А как называется этот проект?

Арт-проект, придуманный художницей Натальей Николаевой, называется «По следам Красной книги». Это единственный художественный проект, посвященный участникам этого скорбного списка редких и находящихся под угрозой исчезновения или уже исчезнувших животных, растений и грибов. Арт-проект начал свою деятельность 1 февраля 2017 года. За три года работы 50 московских художников написали более 350 картин, провели около 120 мероприятий. О том, как все начиналось, рассказывает заместитель директора национального парка «Мещера» Зоя Дроздова.

- Три года назад на одной из конференций мы познакомились с художником, руководителем национальной ассоциации деятелей науки, образования,искусства и культуры, разговорились и пригласили ее в национальный парк. Она узнала, что мы из Мещеры и выразила пожелание, что они хотели бы посетить места Паустовского. Мы ее, естественно, пригласили и она собрала группу художников Москвы и Московской области.

Пленэр завершился более чем результативно: вдохновленные художники написали 40 картин, которые участвовали в разнообразных выставках, международных фестивалях, конкурсах, конференциях и конгрессах на Валдае, в Поленове, Владимире, Гусь-Хрустальном, Санкт-Петербурге и в городах Крыма. Проект удостоился четырех грантов различного уровня, стал лауреатом Международной премии «ЭКОМИР», а художники за свой вклад в реализацию экологической программы государства даже получили награды. Благодаря проекту их приглашали и приглашают в заповедники и национальные парки. Продолжает Зоя Дроздова.

- Тех, кто приезжает в национальный парк «Мещера», мы просто так не отпускаем. Мы стараемся их держать в поле своего влияния. Мы предложили им продолжить наше сотрудничество. В свою очередь, Наталья Николаева предложила нам организовать выставки. Эти выставки мы запланировали на конец 2019 и на весь 2020 год. Сейчас мы выбрали два арт-проекта, которые они писали. Это первый «По следам Красной книги Российской Федерации». Они написали много картин, и 50 картин были предоставлены национальному парку «Мещера».

Нацпарк организовал совместную с ВСМЗ выставку «По следам Красной книги» на базе Музея хрусталя в Гусь-Хрустальном. Второй проект связан с заповедными территориями Российской Федерации. Выставку «Россия заповедная», составленную из 37 картин, презентовали для начала в Историко-художественном краеведческом музее Гусь-Хрустального. Выставка настолько понравилась, что ее решили продлить еще на месяц - до 8 марта.

- Эта выставка поедет в Спас-Клепики, Рязань, Владимир, то есть будет путешествовать в течение всего года по нашим соседним регионам.

- Передвижная выставка, а художники, которые на ней выставляются, передвижники. Вы возродили такое уже забытое звание.

- Ну и еще одна такая особенность вот этой группы художников. Они оставили в дар нацпарку сейчас уже 9 картин, написанных на территории. Сейчас мы организовали свою собственную выставку у нас в визит-центре, в зале заседаний, оформили рамы, наконец. Родные наши близкие места, которые мы все знаем...

Ну и напоследок еще немного об уникальности арт-проектов некоммерческой организации «Национальная ассоциация деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА». Выставки организации всегда бесплатны для посетителей. Картины не защищены стеклом, и дети могут их потрогать. В рамках арт-проектов реализуются только благотворительные мероприятия, а художники сами рассказывают о животных и растениях, которых изобразили на картинах. В ближайшее время - буквально через месяц! - услышать, как говорят художники, повезет посетителям Рязанской областной научной библиотеки имени Горького.

Ольга Романова. "Радио России-Владимир" 106.3 МГц