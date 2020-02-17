Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют. Напомним, с 5 февраля судно находится на ..

Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют.Напомним, с 5 февраля судно находится на двухнедельном карантине. По данным , число инфицированных превысило 450 человек. О планах эвакуировать своих граждан заявили власти США, Канады, Австралии, Южной Кореи, Греции, Италии и Китая.