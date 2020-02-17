Московский Спартак завоевал серебряные медали на клубном чемпионате мира по пляжному футболу, который завершился в Москве. В финальной игре российский клуб уступил португальской Браге со счетом 3:8.

Московский "Спартак" завоевал серебряные медали на клубном чемпионате мира по пляжному футболу, который завершился в Москве. В финальной игре российский клуб уступил португальской "Браге" со счетом 3:8.В составе победителей дубль оформил Джордан. По голу занесли в свой актив Андре Фонсека Лоуренсо, Бернардо Баррал Мартинс, Леонардо Баррал Мартинс, Де Лима Рафаэль Падилья, Бруну Шавьер и Фелипе Да Сильва.За спартаковцев отличились Алексей Павленко, Федор Земсков и Мохаммад Ахмадзаде.Напомним, что ранее московский "Локомотив" обыграл в матче за третье место японский "Токио Верди" и завоевал бронзовые медали турнира.