Японцы – нация, которая кардинально отличается от нашей по менталитету и обычаям. Однако даже из страны восходящего солнца порой приходят вещи, которые прочно входят в обиход западных стран. Например, караоке.

Японцы – нация, которая кардинально отличается от нашей по менталитету и обычаям. Однако даже из "страны восходящего солнца" порой приходят вещи, которые прочно входят в обиход западных стран. Например, караоке.Опробованное на практике предприимчивыми японцами почти полвека назад, это развлечение нашло отклик в сердцах миллионов людей по всему миру. И сегодня караоке-клубы – неотъемлемый пункт назначения дружеских гулянок, корпоративов и вечера пятницы.Эмоциональная разгрузкаОказывается, даже если вы не умеете петь, вокал позволяет снять стресс, "насытить" вас позитивными эмоциями, выплеснуть негатив, накопленный в течение трудного рабочего дня. Всего пару песен "от души" помогут не накапливать негатив в себе, и вы выйдете из клуба в хорошем настроении. Тем более если вы сорвете аплодисменты.Возможность для социализацииПеть в караоке на людях, особенно в большой компании – это еще и отличная возможность для социализации, и прямой, и на подсознании. В клуб, где взять в руки микрофон может любой желающий, можно прийти и с коллегами, и с любимым человеком, и даже в одиночку. Выбирайте хиты – и вот вы уже общаетесь с единомышленниками по музыкальному вкусу.Практика вокалаКонечно, многие люди ходят петь в не для эмоциональной разрядки, а для того чтобы продемонстрировать свой талант, найти благодарную публику, услышать комплименты и похвалу в свой адрес. Это отличная возможность проверить, как хорошо вы поете, практиковаться, пробовать петь сложные песни – самостоятельно, дуэтом, группой.Если вы не умеете петь – посмотрите на японцев. Они с рвением исполняют американские хиты, даже не до конца выговаривая слова и не пропадая в ноты, зато делают это с удовольствием и самоотдачей. И чувствует себя прекрасно.Караоке – не только пениеНе хотите петь или устали от выступлений? К счастью, караоке – это многофункциональные заведения. Здесь можно заказать блюда из меню, посетить бар, пообщаться в перерывах между песнями, потанцевать. Это отдых для людей любого социального статуса, национальности и возраста. Тот факт, что караоке обычно работают до поздней ночи, а то и раннего утра, делает их популярным местом отдыха для всех.