В деревне Кузнецы Московской области злоумышленник похитил у 76-летней местной жительницы крупную сумму денег. Потерпевшая написала заявление в полицию. Как передает , мужчина ..

В деревне Кузнецы Московской области злоумышленник похитил у 76-летней местной жительницы крупную сумму денег. Потерпевшая написала заявление в полицию.Как передает , мужчина представился продавцом и предложил женщине приобрести постельное белье, кухонные ножи и средства личной гигиены за шесть тысяч рублей. Получив деньги, он отвлек жертву и похитил ее кошелек. Сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители проверяют его на причастность к подобным преступлениям.