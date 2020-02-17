Российскому послу в Турции Алексею Ерхову продолжают угрожать.

Российскому послу в Турции Алексею Ерхову продолжают угрожать.В турецких соцсетях бушует антироссийская истерика из-за событий в Сирии, в его адрес пишут совершенно чудовищные вещи: обещают построить небоскребы из черепов российских военных и клянутся, что заставят заплатить за каждую пролитую каплю крови.При этом инфополе по теме безопасности российских загранучреждений зачищена.Ерхов считает что такие высказывания нельзя игнорировать, ведь они касаются не только дипломатов. Нельзя провоцировать вражду между народами, передает "Звезда".Ранее сообщалось, что охрана дипмиссии в Анкаре усилена. В Кремле выразили уверенность, что Турция обеспечит безопасность сотрудников посольства.Россия, Иран и Турция в 2017 году договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Но Идлибская зона до сих пор находится под контролем боевиков. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. В конце января сирийские силовики начали наступление на западе Алеппо.