В квартире одного из домов на Московском проспекте Санкт-Петербурга один человек совершил несколько преступлений. Выяснилось, что подозреваемый мужчина не только надругался над своей ..

В квартире одного из домов на Московском проспекте Санкт-Петербурга один человек совершил несколько преступлений. Выяснилось, что подозреваемый мужчина не только надругался над своей знакомой, но и избил полицейского.По данным , злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою знакомую, когда на место ЧП прибыл сотрудник полиции, преступник несколько раз ударил его кулаком по лицу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.