В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на поле домашнего стадиона Сантьяго Бернабеу примет Сельту. Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" примет "Сельту". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние."Реал": Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро, Вальверде."Сельта": Рубен, Кевин Васкес, Айду, Араухо, Мурильо, Оласа, Брадарич, Окай Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов.Таким образом, форвард сборной России Федор Смолов, перешедший в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды, во второй раз сыграет за испанскую команду с первых минут. Ранее 30-летний нападающий отыграл 88 минут в победном матче против "Севильи" (2:1).