Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют.
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<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2020-rossiyanka-zarazilas-koronavirusom-na-lajnere-v-yaponii.html" target="_blank">Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере в Японии</a> - Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют.
Материал ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2020-rossiyanka-zarazilas-koronavirusom-na-lajnere-v-yaponii.html]Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере в Японии[/url] - Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. В посольстве сообщили, что скоро женщину госпитализируют.
Материал ..