На чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи, россиянин Роман Репилов занял первое место. По сумме двух попыток он показал лучшее время дня – 1 минута 43,099 секунды. Это уже вторая победа российского саночника на домашнем турнире.

На чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи, россиянин Роман Репилов занял первое место. По сумме двух попыток он показал лучшее время дня – 1 минута 43,099 секунды. Это уже вторая победа российского саночника на домашнем турнире.Второе место занял Йонас Мюллер из Австрии (+0,032 секунды). Тройку лучших замкнул его соотечественник Вольфганг Киндль (+0,202).Российская сборная завоевала пять золотых медалей чемпионата мира из шести возможных, обеспечив себе еще накануне победу в медальном зачете.