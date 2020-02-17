Американская актриса Линн Коэн, известная по роли в сериале Секс в большом городе, скончалась на 87-м году жизни. Ее не стало 14 февраля, причина смерти не называется, сообщает телеканал CNN со ссылкой на менеджера актрисы.

Американская актриса Линн Коэн, известная по роли в сериале "Секс в большом городе", скончалась на 87-м году жизни. Ее не стало 14 февраля, причина смерти не называется, сообщает телеканал CNN со ссылкой на менеджера актрисы.Коэн также снималась в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя" и сериалах "Закон и порядок", "Удивительная миссис Мейзел" и других.Еще одна актриса из "Секса в большом городе" Сильвия Майлзиз умерла 13 июня 2019 года, ей было 94.