Утром 17 февраля аэроэкспресс, следовавший во Внуково, сломался на станции Лесной городок. Движение поездов в сторону столичного аэропорта было задержано на час, сообщает . Представитель ..

Утром 17 февраля аэроэкспресс, следовавший во Внуково, сломался на станции "Лесной городок". Движение поездов в сторону столичного аэропорта было задержано на час, сообщает .Представитель экстренных служб уточнил, что три аэроэкспресса пришли с опозданием. Движение составов на Киевском направлении Московской железной дороге уже восстановлено, передает "".