При осмотре территорий и помещений предприятия выявлено 35 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность. По результатам проверки выявлено 12 нарушений миграционного законодательства РФ...

«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве выявили факты осуществления трудовой деятельности на территории РФ иностранными гражданами с нарушением миграционного законодательства», – сообщила врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции было выявлено, что на одном из комбинатов на Молодогвардейской улице в арендуемых помещениях функционирует 5 цехов по производству питания, которое в дальнейшем поставлялось в различные организации.При осмотре территорий и помещений предприятия выявлено 35 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность. По результатам проверки выявлено 12 нарушений миграционного законодательства РФ.В настоящее время сотрудниками УВМ в отношении трех иностранных граждан составлены материалы по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», по результатам рассмотрения которых судебным органом будут приняты решения о наложении административного штрафа, а также выдворения за пределы РФ. Кроме того по фактам нарушения порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами возбуждено 12 дел об административном расследовании по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».УВМ ГУ МВД России по г. Москве