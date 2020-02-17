Водитель совершил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, после чего скрылся...

14 февраля 2020 года в 19 часов 39 минут водитель, управляя неустановленным автомобилем, следуя от г. Апрелевка в сторону п. Марушкино, в районе дома 28 на Шоссейной улице совершил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение,где впоследствии скончался от полученных травм.Просим всех, кто стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефонам ОБ ДПС УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве: 8-(926)-127-09-87, 8-(925)- 411-18-08.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79