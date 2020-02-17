В преддверии 75-летия Победы поздравление принимал кавалер ордена Отечественной войны I степени Матвей Иванович Сушков.

В поселке Красная Горбатка Селивановсого района состоялся торжественный марш, посвященный участнику Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Отечественной войны I степени Матвею Ивановичу Сушкову.Парадным строем перед домом ветерана прошли сотрудники отделения МВД России по Селивановскому району, сотрудники федеральной противопожарной службы по Владимирской области и юнармейцы. Принимал парад военный комиссар города Мурома, Муромского и Селивановского районов Александр Щавлев.Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности советского народа и лично Матвею Ивановичу, глава администрации Селивановского района Сергей Лебедев поздравил ветерана и вручил ему юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».