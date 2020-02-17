В мероприятии приняли участие 30 подростков в возрасте от 12 до 18 лет...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве было организовано мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних на базе Центра содействию семейному воспитанию.В мероприятии приняли участие 30 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, представители администрации и воспитатели Центра.В начале встречи перед присутствующими выступила специалист-эксперт 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова. Она рассказала воспитанникам о причинах возникновения наркотической зависимости, о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека, о внешних и поведенческих признаках наркозависимого лица, об ответственности за преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков.Далее Ирина Кутянова провела брейн-ринг. Ребята разделились на команды, каждая из которых выбрала капитана и девиз.В ходе игры участники команд отвечали на вопросы викторины и блиц-опроса, по итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя. После проведения мероприятия участники смогли задать полицейским интересующие вопросы по теме мероприятия.УНК ГУ МВД России по г. Москве