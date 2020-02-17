Нидерландская теннисистка, восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час 16 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:1, 6:3.

Нидерландская теннисистка, восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час 16 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:1, 6:3.Бертенс шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Рыбакиной, занимающей 25-е место в рейтинге WTA, три эйса и три двойные ошибки.2019